Kreispolizeibehörde Wesel / Neukirchen-Vluyn - Senior ...

Neukirchen-Vluyn - Senior kollidierte mit Pkw

Neukirchen-Vluyn - Sonntag gegen 11:20 Uhr befuhr ein 76-jähriger Mann aus Neukirchen-Vluyn mit seinem Pkw die Krefelder Straße in Fahrtrichtung Niederrheinallee. In Höhe der Hausnr. 26 kollidierte er mit einem rechts am Fahrbahnrand geparkten Pkw und schob diesen auf einen Weiteren. Der 76-Jährige wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Der Pkw wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.000 Euro.

