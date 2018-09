Kreispolizeibehörde Wesel / Neukirchen-Vluyn - Täter brachen in ...

Neukirchen-Vluyn - Täter brachen in Haus ein / Polizei sucht Zeugen oder Hinweise

Neukirchen-Vluyn - Unbekannte Täter sind am Freitag zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Heckrathstraße eingebrochen.

Sie hebelten das Fenster im Gäste-WC auf und gelangten so in die Räume. Die Unbekannten durchwühlten im ganzen Haus Schränke und Schubladen. Was die Täter alles mitgenommen haben, ist noch unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

