Kreispolizeibehörde Wesel / Neukirchen-Vluyn - Unbekannte ...

Neukirchen-Vluyn - Unbekannte warfen Scheibe ein

Neukirchen-Vluyn - Am Montag gegen 21.10 Uhr hörte eine 79-jährige Anwohnerin ein lautes Knallen in ihrer Wohnung an der Hans-Böckler-Straße. Als sie nachsah, stellte sie fest, dass Unbekannte die Scheibe der Hauseingangstür eingeworfen hatten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

