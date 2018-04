Kreispolizeibehörde Wesel / Repelen - 58-jähriger Mann wurde ...

Repelen - 58-jähriger Mann wurde überfallen

Moers - In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00.00 Uhr befand sich ein 58-jähriger Mann aus Moers fußläufig auf dem Heimweg. Kurz vor Erreichen seiner Wohnanschrift trat ein unbekannter Täter aus dem Hauseingang "Am Mönk 5" kommend auf ihn zu, riss ihn zu Boden und raubte sein Portmonee. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Heinestraße. Der Geschädigte blieb unverletzt. Beschreibung: männlich, ca. 175-180 cm groß, ca. 20-25 Jahre alt, südländisches Aussehen, schwarze kurze Haare, dunkle Jeans, dunkle Lederjacke. Durch einen Zeugen wurde bekannt, das dortige Nachbarn dem flüchtenden Täter entgegenkamen. Diese zur Zeit namentlich nicht bekannten Zeugen, sowie weitere Personen die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Moers, Tel: 02841-171-0,zu melden.

