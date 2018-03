Kreispolizeibehörde Wesel / Rheinberg - 64-Jähriger verfolgte ...

Rheinberg - 64-Jähriger verfolgte Kuperdiebe

Rheinberg - Am Freitag gegen 13.30 Uhr fiel einem 64-jährigen Rheinberger ein PKW auf, der auf seinem Grundstück stand. Dieses fuhr mit hoher Geschwindigkeit weg, als die Insassen den Rheinberger bemerkten. Dieser sah dann wiederum, dass die rechts an der Hausfront montierte Regenrinne aus Kupfer fehlte.

Dies ließ der 64-Jährige nicht auf sich sitzen und verfolgte zusammen mit seiner Frau das flüchtige Auto. Gleichzeitig telefonierte das Ehepaar mit der Einsatzleitstelle der Polizei Wesel, die ebenfalls die Verfolgung aufnahmen.

Die Fahrt führte über die B 510 auf die BAB und endete in der BAB 42 in Höhe der Ausfahrt Beeck. Hier hielt der Fahrer des verdächtigen Fahrzeuges an und stieg aus. Als er den Geschädigten ansprach, weshalb ihn dieser verfolgte, trafen Beamte der Autobahnpolizei ein.

Polizisten fuhren anschließend den Fluchtweg ab und konnten die entwendeten Kupferrohre, die die beiden Tatverdächtigen, ein 23-jähriger und ein 42-jähriger Duisburger während der Flucht vermutlich aus dem Wagen geworfen hatten, auffinden.

Die beiden Duisburger erwartet jetzt ein Strafverfahren.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw