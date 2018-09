Kreispolizeibehörde Wesel / Rheinberg - Alleinunfall endete auf ...

Rheinberg - Alleinunfall endete auf dem Pkw-Dach - Blutprobe

Rheinberg - Am Samstag, den 01.09.2018, gegen 00.45 Uhr, befuhr eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Hünxe die Weseler Straße (B58) in Rheinberg von Alpen kommend in Richtung Wesel. In Höhe der Einmündung Karlstraße übersah die 23-Jährige die dort befindliche "Verkehrsinsel" und verlor daraufhin die Kontrolle über ihren Pkw. Anschließend schleuderte sie über die Gegenfahrbahn, der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach im Grünstreifen liegen. Die Fahrerin konnte sich selbstständig aus dem Pkw befreien, wurde jedoch durch den Unfall leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Wesel verbracht. Da sich im Rahmen der Unfallaufnahme Hinweise auf Alkoholkonsum ergeben hatten, wurde der Frau eine Blutprobe entnommen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden und es wurden mehrere Verkehrszeichen beschädigt.

