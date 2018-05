Kreispolizeibehörde Wesel / Rheinberg - Aufbruch von Automaten ...

Rheinberg - Aufbruch von Automaten in einer Spielothek

Rheinberg - Am 19.05.2018 gegen 01:00 Uhr gelangten unbekannte Täter über das Dach in die Räume einer Spielothek in Rheinberg auf der Straße An der Neuweide. Im Gebäude brachen sie mehrere Spielautomaten auf und entwendeten eine bisher unbekannte Menge an Bargeld. Zu einem der Täter liegt eine Beschreibung vor. Er war ca. 180 bis 185 cm groß und insgesamt dunkel gekleidet. Die von ihm getragene Sporthose wies mehrere helle Streifen auf. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 02843-92760 bei der Polizei Rheinberg.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Leitstelle Telefon: 0281 / 107-1122 Fax: 0281 / 107-1130 E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw