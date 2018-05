Kreispolizeibehörde Wesel / Rheinberg - Auffahrunfall mit drei ...

Rheinberg - Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten

Rheinberg - Am Montag, den 21.05.2018, gegen 17.00 Uhr, befuhr ein 78-jähriger Mann aus Moers mit seinem PKW die Xantener Str. in Fahrtrichtung Xanten. In Höhe Orsoy-Land musste er aufgrund einer rotlichtzeigenden Fußgängerbedarfsampel halten. Eine 69-jährige Frau aus Wesel befuhr ebenfalls mit ihrem PKW die Xantener Straße in gleicher Richtung. Sie sah den, an der rotlichtzeigenden Bedarfsampel stehenden PKW zu spät, es kam zum Unfall. Der 78-Jährige war mit seiner 77-jährigen Ehefrau im PKW unterwegs. Beide wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Die 69-jährige Frau aus Wesel wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle drei Personen wurden mittels Rettungswagen zwecks ambulanter Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro.

