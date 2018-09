Kreispolizeibehörde Wesel / Rheinberg - Autos aufgebrochen / ...

Rheinberg - Autos aufgebrochen / Zeugen gesucht

Rheinberg - In der Zeit von Samstag, 22.00 Uhr, bis Sonntag, 07.30 Uhr, schlugen Unbekannte an sechs Autos, die an der Bahnhofstraße und Moerser Straße parkten, die Seitenscheiben oder Heckscheiben ein.

Ob und was die Diebe erbeuteten, kann noch nicht gesagt werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

