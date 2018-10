Kreispolizeibehörde Wesel / Rheinberg - Diebe brachen Autos auf ...

Rheinberg - Diebe brachen Autos auf / Zeugen gesucht

Rheinberg - In der Zeit von Donnerstag, 16.00 Uhr, bis Freitag, 09.00 Uhr, brachen Unbekannte gewaltsam in fünf parkende Autos ein. Diese standen an der Gertrudisstraße, Emilie-von-Loe-Straße, Rheinkamper Straße, Hainbuchenstraße und der Karolinger Straße. Die Diebe stahlen unter anderem Lenkräder, fest eingebaute Navigationssysteme und Airbags.

An einem Lkw, der an der Xantener Straße abgestellt war, schlugen Unbekannte am Freitag, zwischen 14.30 Uhr und 21.45 Uhr, die Seitenscheibe ein. Hier stahlen die Langfinger unter anderem Tankkarten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

