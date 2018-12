Kreispolizeibehörde Wesel / Rheinberg - Einbrecher an der ...

Rheinberg - Einbrecher an der Annastraße / Zeugen gesucht

Rheinberg - Am Donnerstag, zwischen 09.30 Uhr und 19.50 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam in ein Wohnhaus an der Annastraße ein, indem sie zunächst ein Rollo hochschoben und dann eine Terrassentür aufhebelten.

Die Unbekannten durchwühlten alle Schränke und Schubladen.

Sie stahlen unter anderem einen Tresor, Armbanduhren der Marken Fossil, Diesel, Michael Kors und Lacoste, Bargeld, Goldschmuck, Goldbarren und verschiedene Papiere.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

