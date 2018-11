Kreispolizeibehörde Wesel / Rheinberg - Einbrecher unterwegs / ...

Rheinberg - Einbrecher unterwegs / Zeugen gesucht

Rheinberg - In der Zeit von Dienstag, 16.00 Uhr, bis Mittwoch, 07.10 Uhr, brachen Einbrecher in das Gebäude der städtischen Gemeinschaftsgrundschule und das Gebäude der angrenzenden Grundschule St. Peter an der Schulstraße ein.

Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zu nahezu sämtlichen Klassen-, Lager- und Betreuungsräumen, sowie Lehrerzimmer, Direktorat und Sekretariat.

Die Einbrecher stahlen unter anderem Bargeld.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

