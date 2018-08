Kreispolizeibehörde Wesel / Rheinberg - Einbruch in ...

Rheinberg - Einbruch in Doppelhaushälfte / Polizei sucht Zeugen

Rheinberg - In der Zeit von Freitag, 13.30 Uhr, bis Sonntag, 19.50 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam in eine Doppelhaushälfte an der Rheinkamper Straße ein. Die Unbekannten durchwühlten Schränke und Schubladen. Sie stahlen unter anderem Schmuck.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

