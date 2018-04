Kreispolizeibehörde Wesel / Rheinberg - Einbruch / Zeugen gesucht

Rheinberg - Einbruch / Zeugen gesucht

Rheinberg - Unbekannte hebelten in der Zeit vom 24.03.2018, 11.00 Uhr, bis zum 29.03.2018, 18.30 Uhr, die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Binnefeldstraße auf. Sie durchwühlten das Hab und Gut der Bewohner und erbeuteten Bargeld.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 92760.

