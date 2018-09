Kreispolizeibehörde Wesel / Rheinberg - Pkw überschlägt sich - ...

Rheinberg - Pkw überschlägt sich - drei verletzte Insassen

Rheinberg - Am Freitag, den 21.09.2018, gegen 20:40 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Moers mit seinem Fahrzeug die Moerser Str. (L137) in Rheinberg in Fahrtrichtung Moers. Im Bereich des Bahnüberganges kam das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, drehte und überschlug sich anschließend. Das Fahrzeug blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Die drei Fahrzeuginsassen, im Alter von 51, 47 und 18 Jahren, wurden durch den Unfall leicht verletzt und in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Durch den Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR

