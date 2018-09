Kreispolizeibehörde Wesel / Rheinberg - Spielabbruch nach ...

Rheinberg - Spielabbruch nach Angriff auf Schiedsrichter

Rheinberg - In einem Fußballspiel des Fußballverbandes Niederrhein, Kreisliga C, Gruppe 2, trafen am Mittwochabend die Mannschaften des TuS 08 Rheinberg II und SV Orsoy II an der Underbergstraße aufeinander.

In der 59. Spielminute erhielt ein 36-jähriger Spieler der Gastmannschaft die gelb-rote Karte.

Nachdem der 27-jährige Schiedsrichter aus Duisburg ihm den Rücken zudrehte, wurde er von dem 36-Jährigen mit beiden Händen gestoßen.

Hierdurch erlitt er Verletzungen, die zum Spielabbruch führten und später in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten.

