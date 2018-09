Kreispolizeibehörde Wesel / Rheinberg - Täter versuchen in ...

Rheinberg - Täter versuchen in Spielhalle einzubrechen

Rheinberg - Unbekannte Täter haben heute Morgen gegen 04.10 Uhr versucht, in eine Spielhalle an der Straße An der Neuweide einzubrechen.

Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten so in einen Raum des Gebäudes. Dabei handelte es sich um die Kundentoilette. Von da versperrte den Tätern eine massive Tür den Weg in die eigentliche Spielhalle. Ohne Erfolg sind die Einbrecher dann wieder verschwunden. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw