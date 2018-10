Kreispolizeibehörde Wesel / Rheinberg - Unbekannte warfen ...

Rheinberg - Unbekannte warfen Scheiben ein / Zeugen gesucht

Rheinberg - In der Zeit von Freitag, 15.00 Uhr, bis Montag, 08.30 Uhr, warfen Unbekannte mit einem Stein mehrere Scheiben an einer Schule an der Rheinkamper Straße ein.

Aus bisher ungeklärter Ursache drangen die Täter nicht in die Schule ein.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw