Kreispolizeibehörde Wesel / Rheinberg - Verkehrsunfall mit ...

Rheinberg - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer und Beifahrerin

Wesel - Am Donnerstag, 19.04.2018, gegen 20:50 Uhr befuhr in Rheinberg ein 31-jähriger Mann aus der Schweiz mit seinem Motorrad in Begleitung einer 18-jährigen Frau aus Moers die B 510/Moerser Straße in Fahrtrichtung Rheinberg. In einer Linkskurve kam er, vermutlich auf Grund eines Fahrfehlers, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Durch den Sturz wurden der 31-Jährige und seine 18-jährige Begleiterin schwer verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Moers und Kamp-Lintfort verbracht. Lebensgefahr bestand nicht. Die Moerser Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

