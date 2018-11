Kreispolizeibehörde Wesel / Rheinberg - Verkehrsunfall mit ...

Rheinberg - Verkehrsunfall mit Verletzten

Wesel - Am Donnerstag, den 08.11.2018, gegen 13.10 Uhr, kam es in Rheinberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Eine 49-jährige Frau aus Rheinberg befuhr die Xantener Straße ( B57 ) in Richtung Moers. In Höhe der Kreuzung zur Xantener Straße, welche in die Rheinberger Innenstadt führt, wurde sie von der aus entgegengesetzter Richtung kommenden Linksabbiegerin touchiert. Bei der Linksabbiegerin handelt es sich um eine 22-jährige Frau aus Moers. Beide Fahrzeugführerinnen wurden durch die Kollision leicht verletzt und zur Vorsorge ins Krankenhaus gebracht.

