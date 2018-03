Kreispolizeibehörde Wesel / Rheinberg - Wenn der Päckchenfahrer ...

Rheinberg - Wenn der Päckchenfahrer eine Karte schreibt...

Rheinberg - Ein Paketwagenfahrer hat sich mit einer ungewöhnlichen Karte dafür entschuldigt, dass er sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat.

Der Mann hatte mit einem Wagen am 28.02.2018 in der Johannes-Laers-Straße in Rheinberg Päckchen ausgefahren. Bei einem Haus beschädigte er dabei mit dem Fahrzeug die Gegensprechanlage und die elektrische Mechanik eines Gartentores. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der Fahrer aus dem Staub.

Das Verkehrskommissariat in Kamp-Lintfort konnte den Fahrer ermitteln. Einen Tag später erhielt der geschädigte Hausbesitzer eine original Benachrichtigungskarte für Päckchen. Im radebrechenden Deutsch gestand der Fahrer auf der Karte seine Tat und entschuldigte sich dafür.

Trotzdem erwartet den Fahrer ein Strafverfahren. Ein jeder muss sein Päckchen tragen: Das gilt auch für unfallflüchtige Paketwagenfahrer.

