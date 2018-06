Kreispolizeibehörde Wesel / Schermbeck - Autos aufgebrochen / ...

Schermbeck - Autos aufgebrochen / Zeugen gesucht

Schermbeck - Unbekannte brachen in der Zeit von Dienstag, 20.00 Uhr, bis Donnerstag, 09.20 Uhr, mindestens fünf Autos der Hersteller BMW und Volkswagen auf und stahlen Lenkräder sowie fest eingebaute Infotainmentsysteme. Die Autos parkten an der Kastanienstraße, an der Pfarrer-Disselhof-Straße und am Borgskamp.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 918100.

