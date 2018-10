Kreispolizeibehörde Wesel / Schermbeck - Einbruch / Zeugen gesucht

Schermbeck - Einbruch / Zeugen gesucht

Schermbeck - Ein Unbekannter brach am Freitag, in der Zeit von 21.00 Uhr bis 21.16 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Heisterkampstraße ein. Eine Nachbarin überraschte den Einbrecher bei der Tat, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Er erbeutete Bargeld.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 918100.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw