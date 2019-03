Kreispolizeibehörde Wesel / Schermbeck - Scheiben an Schule ...

Schermbeck - Scheiben an Schule zerstört / Zeugen gesucht

Schermbeck - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zerstörten Unbekannte an einer Schule an der Straße Schienebergstege unter anderem drei Scheiben.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

