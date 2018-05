Kreispolizeibehörde Wesel / Schermbeck - Scheunenbrand mit ...

Schermbeck - Scheunenbrand mit hohem Sachschaden

Schermbeck - Am Donnerstagmorgen, den 31.05.2018, gegen 00.00 Uhr, wurde ein Scheunenbrand im Bereich der Marienthaler Straße in der Ortslage Weselerwald gemeldet. Dabei geriet aus bisher ungeklärter Ursache eine ca. 600 m² große Scheune in Brand, in der Strohballen und landwirtschaftliche Maschinen gelagert waren. Das Dach der Scheune war zudem mit einer großflächigen Photovoltaikanlage ausgestattet. Die Scheune brannte einschließlich der abgestellten Gegenstände vollständig ab. Personen wurden nicht verletzt. Die Löscharbeiten, sowie die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Schadenssumme ist erheblich.

