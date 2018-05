Kreispolizeibehörde Wesel / Schermbeck - Verkehrsunfall mit ...

Schermbeck - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Wesel - Samstag, 05.05.2018, 18.55 Uhr Eine 83-jährige Frau aus Hamminkeln befuhr mit dem Pkw die Pastor-Winkelmann-Straße und wollte nach links in die Dämmerwalder Straße einbiegen. Dabei geriet sie auf der Dämmerwalder Straße in den Gegenverkehr. Dort prallte sie frontal gegen das an der Haltelinie wartende Kraftrad eines 47-jährigen Mannes aus Bottrop. Der Kradfahrer stürzte mit dem Kraftrad zu Boden und zog sich dabei Verletzungen im Halsbereich zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Duisburger Krankenhaus geflogen.

