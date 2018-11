Kreispolizeibehörde Wesel / Schermbeck - Verkehrsunfall mit ...

Schermbeck - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Wesel - Am Donnerstag, 08.11.2018, gegen 09.30 Uhr, kam es in Schermbeck zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Eine 30-jährige Frau aus Schermbeck befuhr die Dorstener Straße in Richtung Dorsten. Ein 31-jähriger Mann aus Schermbeck, der von der Dorstener Straße links auf die Zufahrt B58 auffahren wollte, übersah die ihm entgegenkommende Pkw-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß wurden die 30-Jährige sowie ihre Beifahrerin verletzt. Sie wurden in das Elisabeth- Krankenhaus nach Dorsten gebracht. Weiterhin erlitt die Beifahrerin des 31-jährigen Schermbeckers einen schweren Schock. Sie wurde in das evangelischen Krankenhaus nach Wesel verbracht.

