Kreispolizeibehörde Wesel / Sonsbeck - Einbruch / Zeugen gesucht

Sonsbeck - Einbruch / Zeugen gesucht

Sonsbeck - Unbekannte brachen in der Zeit von Donnerstag, 22.00 Uhr, bis Freitag, 08.30 Uhr, in eine Werkstatt am Zollernsträßchen ein. Sie stahlen unter anderem mehrere Motorsägen und Winkelschleifer.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

