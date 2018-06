Kreispolizeibehörde Wesel / Sonsbeck - Einbrüche / Zeugen gesucht

Sonsbeck - Einbrüche / Zeugen gesucht

Sonsbeck - Unbekannte zerschlugen in der Zeit von Mittwoch, 19.30 Uhr, bis Donnerstag, 11.00 Uhr, die Scheibe einer Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Kevelaerer Straße. Sie durchwühlten die Schubladen und Schränke der Bewohner. Außerdem drangen sie in ein benachbartes Gebäude ein.

Ob sie lohnenswerte Beute fanden, steht derzeit noch nicht fest. Aus einer angrenzenden Garage nahmen sie schlussendlich noch einen Generator mit.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

