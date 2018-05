Kreispolizeibehörde Wesel / Sonsbeck-Labbeck - Dachstuhlbrand

Sonsbeck-Labbeck - Dachstuhlbrand

Sonsbeck - Am Sonntag, den 13.05.2018, gegen 15:50 Uhr, musste die Feuerwehr aufgrund eines Dachstuhlbrandes in Sonsbeck-Labbeck zur Straße "Am Tüschenwald" ausrücken. In einem dortigen Einfamilienhaus hat sich, wie sich im Nachhinein herausstellte, vermutlich auf Grund eines technischen Defektes in einer Sauna im Obergeschoss des Hauses ein Brand gebildet, der durch die Feuerwehr aber schnell eingedämmt werden konnte. Menschenleben waren glücklicherweise nicht in Gefahr. Nach Angaben der Feuerwehr entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Leitstelle Telefon: 0281 / 107-1122 Fax: 0281 / 107-1130 E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw