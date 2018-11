Kreispolizeibehörde Wesel / Sonsbeck - Täter randalierten an ...

Sonsbeck - Täter randalierten an einem Haus

Sonsbeck - Die Polizei sucht Hinweise zu unbekannten Tätern, die am 25.10.2018 gegen 02.30 Uhr an einem Haus an der Herrenstraße randaliert haben.

Sie stritten sich laut auf der Straße, rissen anschließend die Blumenkastenhalterung aus der Verankerung am Haus und warfen sie auf die Straße.

Später fuhr ein Autofahrer über die Halterung und legte sie anschließend auf den Bürgersteig. Auch dieser Autofahrer möchte sich bitte bei der Polizei melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw