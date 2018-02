Kreispolizeibehörde Wesel / Sonsbeck - Verkehrsunfall mit zwei ...

Sonsbeck - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Sonsbeck - Am Mittwoch, den 21.02.2018, gegen 19:00 Uhr, trug sich in Sonsbeck-Labbeck ein schwerer Verkehrsunfall zu. Ein 59-jähriger Mann aus Kalkar befuhr mit seinem VW Golf die Uedemerbrucher Straße, aus Richtung Uedemerbruch kommend, in Richtung Balberger Straße. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Mann in Höhe der Schwarzen Straße nach links in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Klein-LKW zusammen, der dem Mann entgegenkam. Dieser LKW wurde durch einen 44-jährigen Mann aus Kevelaer geführt. Beide Personen waren zunächst in ihren Fahrzeugen eingeklemmt, konnten jedoch durch die eingesetzte Feuerwehr befreit werden. Beide Männer wurden bei dem Unfall schwer, aber glücklicherweise nicht lebensgefährlich verletzt. Die Uedemerbrucher Straße wurde durch Polizeibeamte bis 21:30 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

