Kreispolizeibehörde Wesel / Verkehrsunfall mit einem schwer ...

Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kradfahrer

Hünxe - Bucholtwelmen - Am Donnerstag, 04.10.2018, gegen 18:17 Uhr, befuhr eine 57 Jahre alte Pkw-Fahrerin aus Hünxe die Weseler Straße (L 463) aus Richtung Voerde kommend in Fahrtrichtung Hünxe und wollte in Höhe der Hausnummer 116 nach links in eine Grundstückszufahrt abbiegen. Dabei übersah sie einen 25 Jahre alten Kradfahrer aus Voerde, der ihr auf der Weseler Straße entgegen kam. Bei dem Zusammenstoß wurde der Kradfahrer schwer verletzt. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Für die Erstversorgung des Kradfahrers kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 463 komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet.

