Kreispolizeibehörde Wesel / Voerde - 55-Jährige überfallen / ...

Voerde - 55-Jährige überfallen / Zeugen gesucht

Voerde - Drei Unbekannte sprachen am Samstag um 22.30 Uhr eine 55-jährige Voerderin auf der Straße Bruchkamp an. Sie forderten die Voerderin in drohender Haltung auf, Bargeld und ihr Handy herauszugeben. Die 55-Jährige gab an, keine Wertgegenstände bei sich zu haben. Danach ging sie an den Jungen vorbei zu ihrer Haustür. Einer der Täter folgte ihr und stieß sie zu Boden. Hierbei erlitt die Frau leichte Verletzungen.

Beschreibung:

Drei Jungen im Alter zwischen 14 - 16 Jahren, alle 170 - 175 cm groß, dunkle Kleidung, alle trugen dunkle Baseball-Kappen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 96380.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw