Kreispolizeibehörde Wesel / Voerde - Auffahrunfall mit schwer ...

Voerde - Auffahrunfall mit schwer verletzter Frau

Wesel - Am Freitag, 24.08.2018, gegen 13:50 Uhr, befuhr ein 74-jähriger Mann aus Voerde mit seinem Pkw in Voerde die Rahmstraße und beabsichtige nach links in die Straße Am Eichelkamp abzubiegen. Dies bemerkte eine 44-jährige Frau aus Duisburg, die die Rahmstraße in dieselbe Richtung mit ihrem Pkw befuhr zu spät und fuhr auf den Pkw des 74-Jährigen auf. Bei dem Aufprall verletzte sich die 44-Jährige und wurde mit einem Krankenwagen einem Krankenhaus in Dinslaken zugeführt, wo sie stationär verblieb. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 10.000 Euro.

