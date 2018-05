Kreispolizeibehörde Wesel / Voerde - Brandstiftung in ...

Voerde - Brandstiftung in Kleingartenanlage

Voerde - Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntag gegen 01.45 Uhr ein Unterstand aus Holz in einer Kleingartenparzelle am Kampshof in Brand.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr brannte er komplett ab. Nach ersten Ermittlungen der Polizei besteht der Verdacht, dass das Feuer durch bislang unbekannte Täter gelegt wurde.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

