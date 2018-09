Kreispolizeibehörde Wesel / Voerde - Einbruch

Voerde - Einbruch

Voerde - Unbekannte brachen am Dienstag, in der Zeit von 08.15 Uhr bis 14.15 Uhr, in eine Wohnung am Grafenweg ein. Ob bzw. was sie erbeuteten, ist unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 96380.

