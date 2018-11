Kreispolizeibehörde Wesel / Voerde - Einbruch an der ...

Voerde - Einbruch an der Gewerbestraße / Zeugen gesucht

Voerde - In der Zeit von Samstag, 13.00 Uhr, bis Montag, 06.30 Uhr, schlugen Einbrecher eine Fensterscheibe an einer Werkhalle an der Gewerbestraße ein.

Die Unbekannten durchwühlten die Räumlichkeiten nach Beute und flüchteten anschließend, offenbar ohne etwas gestohlen zu haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

