Kreispolizeibehörde Wesel / Voerde - Einbruch / Zeugen gesucht

Voerde - Einbruch / Zeugen gesucht

Voerde - Unbekannte brachen in der Zeit von Samstag, 16.30 Uhr, bis Sonntag, 16.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Rönskenstraße ein. Ob sie Beute machten, ist derzeit unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 96380.

