Kreispolizeibehörde Wesel / Voerde - Geschäftseinbrüche

Voerde - In der Zeit von Samstag, 14.45 Uhr, bis Dienstag, 10.00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Handelsvertretung an der Frankfurter Straße ein und stahlen einen Staubsauger.

Weiterhin brachen Unbekannte in der Zeit von Samstag, 15.00 Uhr, bis Montag, 14.45 Uhr, in einen Frisörsalon an der Bülowstraße ein und nahmen Pflegeprodukte an sich. Anschließend flüchteten sie.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 96380.

