Kreispolizeibehörde Wesel / Voerde- Pkw gegen Baum/ Zwei ...

Voerde- Pkw gegen Baum/ Zwei verletzte Personen

Voerde - Am 30.10.2018 gegen 17:15 Uhr befuhr eine 48-jährige Frau aus Voerde mit ihrem Pkw die Hindenburgstraße (B8) in Fahrtrichtung Wesel. Einen verkehrsbedingten Rückstau der vor ihr fahrenden Fahrzeuge bemerkte die 48-Jährige zu spät und wich nach rechts aus. Dabei kam sie mit dem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die 48-Jährige sowie ihre 18-jährige Beifahrerin wurden dabei verletzt und mit einem Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser verbracht. Die Hindenburgstraße wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme einseitig, in Fahrtrichtung Wesel, gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

