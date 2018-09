Kreispolizeibehörde Wesel / Voerde - Pkw landet im Graben - ...

Voerde - Pkw landet im Graben - zwei Personen schwer verletzt

Wesel - Am Sonntag, 23.09.2018, gegen 09:51 Uhr, kam es in Voerde auf der Frankfurter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 22- jährige Frau aus Dinslaken befuhr mit ihrem PKW die Frankfurter Straße aus Voerde kommend in Fahrtrichtung Dinslaken. Im ihrem Fahrzeug saß die 6- jährige Tochter eines Bekannten. Kurz hinter der Einmündung Friedrichstraße kam sie aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Umzäunung und fuhr in einen ca. 8 Meter tiefen Graben. Dabei überschlug sich der PKW und blieb auf dem Dach liegen. Die 22-Jährige und das 6- jährige Mädchen konnten eigenständig das Fahrzeug verlassen. Beide Personen wurden einem Krankenhaus in Dinslaken zugeführt und verblieben dort zwecks Überwachung stationär.

