Kreispolizeibehörde Wesel / Voerde - Reitunfall mit schwer ...

Voerde - Reitunfall mit schwer verletzter Person

Wesel - Am Donnerstag, 20.09.2018, gegen 16.30 Uhr, ritt eine 40jährige Frau aus Hünxe mit ihrem Pferd im Bereich Bruckhausener Weg/ Krabbenstraße auf einem Feldweg. Aus bislang nicht geklärter Ursache brach das Pferd plötzlich zusammen und begrub die Reiterin unter sich. Die Frau wurde dabei schwer verletzt und nach Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber zu einem Krankenhaus in Duisburg geflogen. Das Pferd verendete am Unfallort.

