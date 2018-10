Kreispolizeibehörde Wesel / Voerde - Schwerer Verkehrsunfall

Voerde - Schwerer Verkehrsunfall

Voerde - Am Mittwoch gegen 15.50 Uhr befuhr eine 48-jährige Pkw-Fahrerin aus Dinslaken die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Dinslaken.

In Höhe der Straße Breiter Deich kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem PKW einer 34-jährige Frau aus Voerde zusammen, die die Frankfurter Straße in Gegenrichtung befuhr.

Hierbei verletzte sich die 48-jährige Pkw-Fahrerin schwer. Ein Rettungswagen brachte die Dinslakenerin in ein Krankenhaus, in dem sie stationär verblieb. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, so dass ein Abschleppunternehmen sie einschleppte.

