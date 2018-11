Kreispolizeibehörde Wesel / Voerde - Versuchter Raubüberfall ...

Voerde - Versuchter Raubüberfall auf Trinkhalle

Voerde - Am 02.11.2018 um 21:00 Uhr kam es zu einem versuchten Raubüberfall auf eine Trinkhalle in Voerde an der Straße Auf dem Bünder. Eine maskierte männliche Person betrat den Verkaufsraum der Trinkhalle, in welchem zu diesem Zeitpunkt nur der 65-jähriger Eigentümer anwesend war. Der Täter legte einen Zettel mit der Aufforderung Bargeld auszuhändigen vor. Nachdem der Eigentümer der Forderung nicht sofort nachkam, hielt ihm der Täter eine Pistole vor und begab sich letztendlich selbständig in den Kassenbereich, um dort an Bargeld zu gelangen. Als der Eigentümer ihn daraufhin zurückzog, verließ der Täter ohne Beute und ohne weitere Drohungen die Trinkhalle und flüchtete zu Fuß in Richtung Schlesierstraße. Der Inhaber der Trinkhalle blieb unverletzt. Eine Fahndung nach dem Täter verlief bisher erfolglos. Er war mit einem roten Stofftuch maskiert, ca. 180 cm groß, 30 bis 40 Jahre alt und hatte eine schlanke Statur. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Schuhen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall oder zum Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Voerde unter der Telefonnummer 02855-96380 zu melden.

