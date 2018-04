Kreispolizeibehörde Wesel / Wesel - Autofahrerin verletzte sich ...

Wesel - Autofahrerin verletzte sich schwer

Wesel - Am Mittwochmorgen gegen 10.00 Uhr befuhr eine 54-jährige Autofahrerin aus Hünxe die Nordstraße in Fahrtrichtung Grünstraße. Als sich die Frau aus Hünxe in Höhe der Straße Am Blaufuß befand, fuhr sie aus bisher ungeklärter Ursache auf einen vor ihr verkehrsbedingt wartenden Pkw eines 59-Jährigen aus Emmerich auf.

Bei diesem Aufprall verletzte sich die 54-Jährige so schwer, dass sie ein Rettungswagen in ein Krankenhaus bringen musste, in dem sie stationär verblieb.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Polizeibeamte sperrten die Nordstraße einseitig in Fahrtrichtung der Straße Am Blaufuß für die Zeit der Unfallaufnahme.

