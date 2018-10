Kreispolizeibehörde Wesel / Wesel - Einbrecher erbeuteten ...

Wesel - Einbrecher erbeuteten Bargeld und Schmuck

Wesel - Unbekannte Täter sind am Sonntag zwischen 10.30 Uhr und 14.40 Uhr in ein Haus an der Straße Am Schornacker eingebrochen.

Sie hebelten ein Fenster im Erdgeschoss des Einfamilienhauses auf und kamen so in die Räume. Hier durchwühlten sie mehrere Zimmer und nahmen unter anderem Bargeld und Schmuck mit. Durch zwei anwesenden Hunde im Haus ließen sich die Täter nicht stören.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

