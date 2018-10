Kreispolizeibehörde Wesel / Wesel - Einbrecher stahlen Geld und ...

Wesel - Einbrecher stahlen Geld und Staubsauger / Zeugen gesucht

Wesel - In der Zeit von Dienstag, 17.30 Uhr, bis Mittwoch, 08.00 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam in ein Geschäft an der Poppelbaumstraße ein.

Die Unbekannten durchwühlten Schränke und Schubladen. Aus dem Verkaufsraum stahlen sie unter anderem Bargeld und einen weißen Staubsauger der Marke Miele, Typ C2 Ecoline.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

