Kreispolizeibehörde Wesel / Wesel - Einbrüche

Wesel - Einbrüche

Wesel - Unbekannte brachen in der Zeit von Samstag, 23.30 Uhr, bis Sonntag, 07.10 Uhr, in ein Schnellrestaurant an der Brüner Landstraße ein. Sie erbeuteten Bargeld.

Bereits in der Nacht zuvor waren Einbrecher in einen Imbiss am Marktplatz Feldmark und in eine Gaststätte an der Straße Am Nordglacis eingestiegen. Anschließend flüchteten sie. Auch ein Blumengeschäft an der Caspar-Baur-Straße war Ziel der Langfinger.

Ob bzw. was die Unbekannten stahlen, ist derzeit unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wesel, Tel.: 0281 / 1070.

