Kreispolizeibehörde Wesel / Wesel - Einbrüche

Wesel - Einbrüche

Wesel - Unbekannte brachen am Donnerstag gegen 00.40 Uhr in ein Sportstudio an der Korbmacherstraße ein und stahlen Bargeld.

Auch in eine Pizzeria an der Dinslakener Landstraße drangen Langfinger in der Zeit von Mittwoch, 23.00 Uhr, bis Donnerstag, 07.55 Uhr, ein.

In beiden Fällen wurde Bargeld erbeutet.

Ein nicht gewerblich genutztes Objekt stand ebenfalls auf der Liste:

An der Fusternberger Straße hebelten sie am Donnerstag, in der Zeit zwischen 05.55 Uhr und 15.30 Uhr, eine Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und drangen in das Gebäude ein. Ob die Täter Beute machten, ist unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 1070.

